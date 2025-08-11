Форма поиска по сайту

11 августа, 08:17

Политика

Трамп предложил КНР уменьшить торговый дефицит США закупками соевых бобов

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Пекину сократить торговый дефицит, наблюдающийся у США в двусторонних обменах. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп заметил, что в настоящее время Китай оказался взволнован нехваткой соевых бобов.

"Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы", – отметил американский лидер.

Ранее Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% против Индии. Отмечалось, что американские пошлины в отношении Индии будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, власти США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары из стран, которые закупают российскую нефть.

политикаэкономика

