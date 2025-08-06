Трамп заявил, что не знает об импорте российских урана и удобрений в США

Фото: 123RF/travelarium

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ничего не знает об импорте в страну урана и удобрений из России. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заявление американского лидера в Белом доме.

"Я должен проверить, и мы вернемся к этому вопросу", – сказал Трамп.

Заявление было сделано на фоне сложной экономической ситуации между США и Индией. В начале августа Трамп решил ввести в отношении индийской стороны пошлины в размере 25%, объяснив, что мера была принята в том числе из-за закупок российских энергоносителей.

Трамп предположил, что Индия откажется от нефти из России, чтобы заключить соглашение с США. Однако, как сообщили СМИ, индийское правительство не отдавало приказов по прекращению закупок.

Кроме того, МИД Индии назвал обвинения США необоснованными и неразумными. Ведомство отметило, что Вашингтон и Евросоюз продолжают импортировать российский природный газ, уран, удобрения и палладий.