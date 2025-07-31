Индия будет защищать свои интересы в ответ на пошлины США

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Власти Индии придают первостепенное значение защите своих фермеров и малого бизнеса, в связи с чем примут все необходимые меры для защиты национальных интересов на фоне введения пошлин со стороны США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на индийский Минпромторг.

Президент США Дональд Трамп 30 июля объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, которые начнут действовать 1 августа. Меры связаны в том числе с закупками страной российских энергоносителей.

В Минпромторге Индии заявили, что уже изучают последствия введенных тарифов для двусторонней торговли. Вместе с тем Нью-Дели по-прежнему стремится к заключению справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного торгового соглашения с Вашингтоном, добавили в ведомстве.

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами ранее прокомментировал критику своей страны в связи с закупками российской нефти, заявив, что Нью-Дели не станет "отключать свою экономику". Он напомнил, что Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире.

В свою очередь, индийский министр нефти Хардип Сингх Пури заявлял, что его страна готова заместить российскую нефть поставками из других стран при введении соответствующих санкций.