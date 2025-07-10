Трамп объявил о введении 50% пошлин на все товары из Бразилии

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Соединенные Штаты вводят 50% пошлины на все импортные товары из Бразилии, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Согласно опубликованному документу указа, пошлины начнут действовать с 1 августа 2025 года и будут распространятся на все бразильские товары.

Трамп мотивировал свое решение тем, что правительство Бразилии "нехорошо относится" к США.

Ранее американский президент заявил, что с 1 августа будут введены торговые пошлины на товары из Алжира, Ливии и Ирака. Пошлины составят 25%.

Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что уведомления от Трампа введении пошлин вскоре получат 12 стран. В том числе Южная Корея и Япония.