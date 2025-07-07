Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Любая страна, которая поддерживает <...> политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет", – написал Трамп.

Ранее лидер Соединенных Штатов указывал на то, что страны объединения якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в международных расчетах после его угрозы ввести пошлины в 150% и прекратить с ними торговлю.

Владимир Путин заявлял, что БРИКС превосходит некоторые другие объединения по экономическим показателям, включая G7. Российский лидер уточнял, что на страны организации приходится треть площади земной суши, почти половина населения планеты и 40% мировой экономики.

