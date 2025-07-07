Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Рост государственного долга Соединенных Штатов вышел из-под контроля, а доверие к американскому доллару на международной арене падает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии саммита БРИКС, его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы были выявлены во времена пандемии коронавируса. Позже незаконные односторонние санкции усугубили ситуацию. Кроме того, использование США доллара как инструмент давления на другие страны подорвал доверие к американской валюте как к надежному международному платежному средству.

Еще одним негативным фактором для мировой торгово-финансовой системы, по мнению Лаврова, стало стремительное нарастание долгового бремени у различных стран. С 2011 года количество государств с высоким уровнем долга увеличилось практически втрое – с 22 до 59.

Министр подчеркнул, что ситуация особенно обострилась в США, где государственный долг достиг рекордных 37 триллионов долларов и продолжает расти.

"Неудивительно поэтому, что мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития", – добавил дипломат.

Лавров находится с визитом на саммите БРИКС в Бразилии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала номера на автомобиле кортежа министра иностранных дел на мероприятии. На них написано "Мы – Россия! Мы – Лавров!"