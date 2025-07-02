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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря столько работал на своем посту, если заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить об Иисусе Христе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Рютте в интервью Fox News заявил, что Лавров является министром со времен рождения Христа, при этом с тех пор "из его уст не вышло ничего полезного".



До этого генсек НАТО не смог ответить на вопрос, почему он считает, что Россия нападет на Альянс в течение следующих пяти лет. По его словам, об этом заявляют высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества.

Рютте указывал, что это может произойти в том случае, если НАТО не начнет инвестировать в оборонную промышленность.

