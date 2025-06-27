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Помощник президента РФ Владимир Мединский готов провести разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"С Марком мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового", – подчеркнул помощник президента.

Также Мединский сообщил, что готов отправить Рютте учебник по истории России за 6-й класс, однако не видит в этом смысла, так как генсек НАТО все равно не будет его читать. Он подчеркнул, что лучше отдать этот учебник детям, а Рютте уже поздно чему-то учить.

Ранее генсек НАТО не смог ответить на вопрос о том, почему он считает, что Россия нападет на Альянс в течение следующих пяти лет. Рютте попытался уклониться от вопроса журналиста на саммите НАТО, ссылаясь на министра обороны Германии и представителей разведывательного сообщества.