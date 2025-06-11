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11 июня, 12:20

Политика

Мединский предупредил Украину об ответе на следование интересам других стран

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Россия примет ответные меры, в случае если Украина продолжит ставить в приоритет национальные интересы других стран. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal, передает News.ru.

При этом политик сделал особый акцент на том, что Москва стремится к миру.

Ранее Мединский указывал, что при ответном желании Киева, а также если бы украинские власти принимали решения самостоятельно, мирный договор между двумя странами мог быть подписан еще 28 февраля 2022 года. Он напомнил, что документ был тщательно проработан, а условия в нем были мягче нынешних.

Однако после получения соглашения украинский лидер Владимир Зеленский взял двухнедельную паузу, встречаясь с иностранными партнерами, которые выступили против его заключения.

Сейчас по итогам спецоперации Россия ожидает долгосрочного мира и защиты интересов русскоязычных жителей, заявлял Владимир Путин. Он подчеркивал, что у РФ достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

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