Путин сообщил, что РФ не готовилась специально к СВО

Фото: kremlin.ru

Россия не готовилась специально к СВО, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами. Об этом заявил Владимир Путин.

Слова российского лидера представлены в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого доступен в телеграм-канале ВГТРК.

При этом Запад не отреагировал должным образом на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции в 2007 году, что в результате привело к трагическим событиям на Украине, отметил глава государства. По его словам, он хотел донести до западных партнеров, что РФ либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и скорректируют свое отношение к России.

При этом страна не была готова в 2014 году в одиночку противостоять всему коллективному Западу, поэтому начинать спецоперацию тогда было нереалистично, уточнил Путин.

Президент также рассказал, что надеялся именно на такую реакцию на спецоперацию, которую в настоящее время показывают россияне, хотя опасность другого развития событий и другого состояния общества была.

"И когда рядовой гражданин, наш простой человек начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день <...> его детей, его семьи, его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство – это он. Он последний рубеж – последняя инстанция", – добавил Путин.

Ранее глава государства сказал, что РФ обладает всеми силами и средствами, необходимыми для успешного завершения СВО без ядерного оружия. Он обратил внимание, что у российской стороны не было причин использовать данный вид оружия. Он выразил надежду на то, что поводов для его применения никогда не возникнет.