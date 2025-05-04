Путин заявил, что у РФ есть все силы для успешного завершения СВО без ядерного оружия

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Россия обладает всеми силами и средствами, необходимыми для успешного завершения спецоперации на Украине без ядерного оружия, подчеркнул Владимир Путин. Он высказался об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, кадры которой он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава государства подчеркнул, что Россию пытались спровоцировать, надеясь вынудить "совершить ошибки".

Вместе с тем Путин обратил внимание, что у российской стороны не было причин использовать ядерное оружие в ходе СВО. Президент также выразил надежду на то, что поводов для его применения никогда не возникнет.

Также глава государства подчеркнул, что примирение России и Украины неизбежно.

"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас... Это вопрос времени", – поделился президент своим взглядом на ситуацию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин выступает за долгосрочное перемирие с Украиной, но подчеркивает необходимость предварительного решения ряда важных вопросов. При этом, подчеркнул пресс-секретарь, требования Украины, включающие такие пункты как прекращение огня, идут вразрез с позицией российского лидера.