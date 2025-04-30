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Владимир Путин выступает за долгосрочное перемирие с Украиной, но подчеркивает необходимость предварительного решения ряда важных вопросов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность все еще действует", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что украинская сторона воздерживается от конкретных заявлений на этот счет. Пресс-секретарь обратил внимание на то, что требования Украины, включающие такие пункты как прекращение огня, идут вразрез с позицией российского президента.

Кроме того, Песков заявил, что участником мирного процесса должна быть именно Украина, а не США. Вместе с тем Москва ценит усилия Вашингтона, который пытается выступать посредником. Он добавил, что власти США рассчитывают на "быстрый успех" в мирном процессе на Украине.

"В то же время мы понимаем, что первопричины украинского кризиса слишком сложны, чтобы разрешиться за ночь. Есть множество нюансов, которые нужно учитывать", – признал Песков.

По его оценке, разница между текущей ситуацией в зоне СВО и обстановкой весной 2022 года настолько существенна, что отрицать ее невозможно.

"Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юро эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин (бывший премьер Великобритании Борис. – Прим. ред.) Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что миллионы россиян готовы встать на защиту страны ради победы. Способность России к единению в кризисные периоды осталась неизменной со времен Великой отечественной войны (ВОВ). Кроме того, он отметил героизм жителей приграничных с Украиной регионов, признав сложности их нынешнего положения.

Также представитель Кремля выступил с заявлением, что Путин сделал в ситуации с Украиной то, что должен был. Россия не могла оставить без внимания возрождение нацизма, которое происходило в соседней стране.