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Ленд-лиз, в рамках которого США помогали СССР в годы Великой Отечественной войны, являлся платной услугой. Россия смогла расплатиться за нее только в период президентства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые", передает aif.ru.

Представитель Кремля отметил, что затраты на ленд-лиз составили 11 миллиардов долларов, что при нынешнем курсе валют эквивалентно почти 200 миллиардам долларов.

"За него (ленд-лиз. – Прим. ред.) расплатилась Россия при Путине в 2006 году", – уточнил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развивать отношения с Соединенными Штатами, но не в ущерб собственным стратегическим партнерам. В настоящее время, уточнил министр, Москва и Вашингтон продолжают вести диалог по различным вопросам. Российские партнеры видят позитивную сторону начала контактов между странами.