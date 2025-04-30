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30 апреля, 12:51

Политика

Песков заявил, что РФ расплатилась по ленд-лизу лишь при Путине

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ленд-лиз, в рамках которого США помогали СССР в годы Великой Отечественной войны, являлся платной услугой. Россия смогла расплатиться за нее только в период президентства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые", передает aif.ru.

Представитель Кремля отметил, что затраты на ленд-лиз составили 11 миллиардов долларов, что при нынешнем курсе валют эквивалентно почти 200 миллиардам долларов.

"За него (ленд-лиз. – Прим. ред.) расплатилась Россия при Путине в 2006 году", – уточнил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развивать отношения с Соединенными Штатами, но не в ущерб собственным стратегическим партнерам. В настоящее время, уточнил министр, Москва и Вашингтон продолжают вести диалог по различным вопросам. Российские партнеры видят позитивную сторону начала контактов между странами.

Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо

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