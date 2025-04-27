Песков заявил, что РФ готова развивать отношения со всеми странами

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Россия готова развивать отношения со всеми странами настолько глубоко, насколько они сами готовы. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Политик уточнил, что у РФ "прекрасные отношения" с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), и эти страны проявляют к ней интерес.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. В рамках встречи стороны заключили соглашение о взаимной отмене визового режима.

Кроме того, оманский султан и российский лидер обсудили основные направления дальнейшего развития сотрудничества, в том числе торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферу, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.