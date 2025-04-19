Путин проведет переговоры с султаном Омана 22 апреля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом во вторник, 22 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Как уточняется, султан прибудет в Россию с государственным визитом. В рамках переговоров стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее 17 апреля в Москве прошли переговоры Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. По их итогам президент также поблагодарил делегацию эмира Катара и выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Путина и Аль Тани в Кремле стала важным шагом в развитии отношений двух государств. Он заявил о продолжении работы, отметив, что у РФ и Катара есть много совместных планов по сотрудничеству, уже достигнута значительная часть.

