Путин проведет в Москве переговоры с лидером Катара

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Владимир Путин в четверг, 17 апреля, проведет в Москве переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества с упором на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, сообщает пресс-служба Кремля.

Основными темами для переговоров станут украинский кризис и ситуация на Ближнем Востоке. Также представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва очень ценит доверительные отношения с Дохой по многим вопросам, включая самые чувствительные.

Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани 21 марта проверили телефонный разговор, в ходе которого отметили важность совместной работы над обеспечением единства Сирии. Также главы государств выразили обеспокоенность по поводу возобновления боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность своих стран способствовать снижению напряженности и долгосрочному урегулированию ситуации в регионе.