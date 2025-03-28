Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В рамках разговора они обсудили двусторонние отношения между государствами, а также затронули региональные и глобальные вопросы. В частности, Эрдоган указал на ключевое значение сотрудничества Турции и России для решения региональных проблем.

Более того, он подчеркнул, что республика следит за процессом, начатым для прекращения конфликта на Украине, и заверил, что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира.

Вместе с тем Эрдоган заверил, что его страна и дальше будет активно участвовать в усилиях по предотвращению эскалации напряженности в Черном море. Он отметил, что меры, направленные на обеспечение безопасности судоходства в этом регионе, будут способствовать мирному процессу.

Еще турецкий президент обратил внимание, что Анкара придает большое значение сотрудничеству с Россией по Сирии. По его словам, для обеих стран важно работать сообща, чтобы обеспечить прочный мир и стабильность, основываясь на территориальной целостности арабской республики.

Он выразил надежду, что Турция и Россия смогут объединить усилия для устранения любых действий, способствующих этнической и религиозной дискриминации, и добиться полной отмены санкций против этой страны.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля добавили, что президенты рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли. На фоне этого Путин отметил положительную динамику двусторонних связей и рост торговли.

Также глава РФ рассказал о ходе диалога с США по поиску мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Особое внимание он уделил результатам недавних консультаций экспертных групп и договоренности о моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины.

При этом Путин сделал акцент на непрекращающиеся провокационные попытки киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

В добавление к сообщению канцелярии турецкого лидера по Черному морю Кремль отметил, что лидеры обсудили возобновление "Черноморской инициативы" по безопасному судоходству и экспорту продовольствия, которая была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН, но не реализована. Эрдоган пообещал содействовать продвижению этой инициативы.

В конце разговора Путин поздравил своего коллегу и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.

Ранее президент России принял приглашение посетить Турцию, однако пока конкретные сроки его визита не согласованы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого Эрдоган пообещал поддержку усилиям американского лидера Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Он также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.