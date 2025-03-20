Песков: Путин принял приглашение посетить Турцию, но сроки визита не согласованы

20 марта, 13:15Политика
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял приглашение посетить Турцию, пока конкретные сроки визита не согласованы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства отметил, что российский лидер
"с признательностью принял это приглашение". Вместе с тем по дипломатическим каналам сроки визита не определены, отметил он.
Как рассказал Песков, в ходе телефонной беседы с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин не будет обсуждать протесты в Турции. Москва считает это суверенным делом Анкары, поэтому не собирается вмешиваться в него, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что лидеры России и Турции могут провести телефонные переговоры на этой неделе. Темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта.
Между тем Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта. Он также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.
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