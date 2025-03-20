Hürriyet: Эрдоган может обсудить по телефону с Путиным урегулирование на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и обсудить урегулирование на Украине. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что ранее тема украинского конфликта обсуждалась между Эрдоганом и американским коллегой Дональдом Трампом. По информации администрации турецкого лидера, он выразил поддержку усилиям Вашингтона по урегулированию на Украине.

В Анкаре, указывает Hürriyet, удовлетворены итогами переговоров президентов Турции и США.

Между тем секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил о существовании ряда факторов, осложняющих процесс мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, это конституция Украины, запрещающая какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией, а также вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Шойгу уточнил, что для достижения реальных договоренностей предстоит решить все эти проблемы.