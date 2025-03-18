Путин и Трамп провели телефонные переговоры

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп завершили телефонные переговоры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Разговор политиков длился более 1,5 часа, уточнил NBC со ссылкой на представителя Белого дома. По информации CNN, лидеры могли общаться более двух часов. Администрация США намерена в ближайшее время обнародовать заявление по итогам переговоров.

В ООН уже оценили контакты Путина и Трампа, заявив, что ценят их поддержание.

"Считаю важным сам факт разговора. Для лидеров США и Российской Федерации важно быть на связи друг с другом", – цитирует заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака ТАСС.

Разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени, сообщал ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Стороны в ходе переговоров планировали обсудить урегулирование ситуации на Украине, а также нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, рассказывал ранее Песков. Трамп перед разговором добавлял, что может поговорить с Путиным о территориях в контексте конфликта на Украине, а также обсудить вопросы контроля над АЭС.

