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Владимир Путин спас жизнь американскому лидеру Дональду Трампу, так как заявил во время выборов президента в США, что поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом заявил российский философ Александр Дугин.

"Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега", – цитирует Дугина РИА Новости.

В сентябре 2024 года Путин заявлял, что Россия поддержит кандидата в президенты США от демократов. Российский лидер говорил, что у Харрис заразительный смех, который свидетельствует, что у нее все хорошо.

Зарубежные журналисты считают, что у Москвы есть все основания для оптимизма в контексте переговоров с Вашингтоном. Эксперты считают, что Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с Трампом, позволив не только "прощупать" его, но и расположить к себе США.

