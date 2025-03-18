Bild: Европа "дрожит" в ожидании разговора Путина и Трампа

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Европейские политические лидеры "дрожат" в ожидании разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает газета Bild.

Как уточнило издание, в ходе телефонного разговора лидеры России и Штатов рассмотрят вопросы, касающиеся будущего Украины и, возможно, Европы. Переговоры могут иметь серьезные последствия для европейской безопасности. В то же время, пишет СМИ, некоторые страны субконтинента пребывают в эйфории.

Тем временем на Украине выражают беспокойство по поводу того, что Трамп может пойти на уступки и согласиться на передачу России территорий, которые в данный момент не находятся под контролем российских войск, заявила газета.

Кроме того, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше присутствуют опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы.

В связи с этим в последнее время некоторые страны захотели покинуть Конвенцию о запрете противопехотных мин. К тому же Франция и Великобритания готовятся к наихудшему развитию событий, утверждает издание. Планы этих стран по отправке миротворцев без согласия России становятся все более конкретными.

"Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой", – говорится в материале.

Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается 18 марта в районе 16:00–18:00 по московскому времени, уточнил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что переговоры будут длиться столько, сколько потребуется.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.

В свою очередь, глава Штатов отмечал, что хочет обсудить с российским коллегой вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС.

Кроме того, Москва и Вашингтон ведут обсуждение подготовки возможной встречи президентов. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств.