Bild: Европа "дрожит" в ожидании разговора Путина и Трампа

18 марта, 12:40Политика
Фото: kremlin.ru
Европейские политические лидеры "дрожат" в ожидании разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает газета Bild.
Как уточнило издание, в ходе телефонного разговора лидеры России и Штатов рассмотрят вопросы, касающиеся будущего Украины и, возможно, Европы. Переговоры могут иметь серьезные последствия для европейской безопасности. В то же время, пишет СМИ, некоторые страны субконтинента пребывают в эйфории.
Тем временем на Украине выражают беспокойство по поводу того, что Трамп может пойти на уступки и согласиться на передачу России территорий, которые в данный момент не находятся под контролем российских войск, заявила газета.
Кроме того, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше присутствуют опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы.
В связи с этим в последнее время некоторые страны захотели покинуть Конвенцию о запрете противопехотных мин. К тому же Франция и Великобритания готовятся к наихудшему развитию событий, утверждает издание. Планы этих стран по отправке миротворцев без согласия России становятся все более конкретными.
"Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой", – говорится в материале.
Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается 18 марта в районе 16:00–18:00 по московскому времени, уточнил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что переговоры будут длиться столько, сколько потребуется.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.
В свою очередь, глава Штатов отмечал, что хочет обсудить с российским коллегой вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС.
Кроме того, Москва и Вашингтон ведут обсуждение подготовки возможной встречи президентов. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств.
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине удалось сдвинуть с мертвой точки