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Выступающие за милитаризацию лидеры стран Евросоюза не должны подрывать текущий процесс мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто отметил, что Европа должна модернизировать свои оборонные возможности, однако ей не стоит подрывать мирные переговоры. По его словам, "многие европейские либеральные лидеры сейчас злятся, потому что не сидят за столом переговоров".

"Политики приглашены на переговоры о мире, переговоры идут о мире, и тот, кто выступает за войну, не имеет никакого отношения к этому столу", – пояснил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что украинский президент Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские страны не хотят мира. По ее мнению, их основная задача – это "эскалация и бойня".

При этом США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, так как понимают последствия с военной точки зрения, уточнила дипломат.