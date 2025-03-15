Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

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Великобритания выступает против идеи распространения ядерного оружия в Европе. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия", – цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул британский премьер-министр, это является четкой и последовательной позицией правительства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это порекомендовал Макрону быть осторожнее со своими ядерными арсеналами.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда обратился к США с призывом разместить ядерное оружие на территории его страны. Он напомнил, что границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году. В связи с этим, по мнению Дуды, 26 лет спустя инфраструктура НАТО "также должна быть перемещена на восток". В свою очередь, американский президент Дональд Трамп выступил против идеи размещения ядерного оружия дальше на восток Европы.

