Захарова назвала враньем слова главы Италии об угрозах РФ ядерным оружием

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Утверждения президента Италии Серджо Маттареллы, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, являются враньем и фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова, выберете то, которое считаете наиболее описательным. Или употребите все. За эти слова надо отвечать", – сказала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это порекомендовал Макрону быть осторожнее со своими ядерными арсеналами.

При этом высказывания президента Франции позабавили главу российского МИД Сергея Лаврова. Он заметил, что Макрон намерен защитить всех своими "тремя или четырьмя ядерными боеголовками".

