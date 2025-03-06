Премьер Польши Туск предложил увеличить контингент НАТО на границах с Россией

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Европе следует рассмотреть вопрос об увеличении военного контингента НАТО на границе с Россией и Белоруссией, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, защита восточной границы Евросоюза является тем приоритетом, который никто не ставит под сомнение. Политик добавил, что, говоря о гарантиях безопасности для Украины, нужно "самому быть в безопасности".

"В первую очередь в Европе мы должны обеспечить безопасность границы, в первую очередь с Россией и Белоруссией, на море, в воздухе в киберпространстве. Тогда мы сможем более эффективно помогать Украине", – цитирует его РИА Новости.



Он отметил, что Варшава не будет отправлять свои войска на помощь Киеву, но "серьезные" страны Европы уже задумались о безопасном небе над Польшей и Украиной.



"Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность", – добавил польский премьер, отметив, что США стали более требовательным и сложным партнером.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Он отметил, что российская армия к 2030 году будет усилена еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления французского лидера выглядят нервозными. В это же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Макрон не сказал ничего о том, что НАТО "шагала семимильными шагами" в сторону российской границы.

