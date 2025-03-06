Песков раскритиковал ядерную риторику Макрона

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление главы Франции Эммануэля Макрона, в котором он предложил использовать ядерное оружие для защиты Евросоюза, звучало слишком конфронтационно.

По словам пресс-секретаря президента России, после этого обращения французского лидера можно воспринимать как главу государства, который думает не о мире, а о войне. При этом, отметил Песков, Франция в настоящий момент готова использовать личные ядерные силы в сфере безопасности.

"Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе", – добавил он.

Также Песков указал на большое количество неточностей с дипломатической точки зрения в обращении Макрона, в частности в его словах о "российской угрозе". Французский президент заявил, что Россия практически стала врагом государства, однако не упомянул, что НАТО "шагала семимильными шагами" в сторону российской границы, отметил представитель Кремля.

"Господин президент ничего об этом не сказал и не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи и необходимости для России принимать ответные меры", – обратил внимание он.

Кроме того, подчеркнул Песков, неточность была в выражении о минских соглашениях. По словам Макрона, Россия их нарушала, однако предыдущие власти Франции, в том числе президент Франсуа Олланд, признавали, что соглашения никто не хотел выполнять и они были сделаны для того, чтобы дать время Украине на сбор вооружения, заявил Песков.

В своем выступлении Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы и отметил, что государство опасно в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. Макрон отметил, что Россия укрепляет свою армию, а к 2030 году хочет усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Кроме того, он объявил, что Франция проведет встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих Украину, для обсуждения возможного размещения европейского контингента. Он подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для Украины в будущем и добавил, что не может "доверять России на слово".