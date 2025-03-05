Франция соберет начальников генштабов ряда стран для обсуждения отправки войск на Украину

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Франция проведет встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил стран, поддерживающих киевский режим, для обсуждения возможного размещения европейского контингента на Украине. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в обращении к нации, передает РИА Новости.

Французский лидер подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для Украины в будущем, отметив, что не может "доверять России на слово".

Согласно идее Макрона, европейские силы, которые могут быть размещены на Украине, не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут контролировать выполнение мирного соглашения после его подписания.

"На следующей неделе в Париже мы соберем начальников штабов тех стран, которые готовы взять на себя ответственность в этом вопросе", – сказал он.

В своем выступлении Макрон также назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он заявил, что Россия укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами.

Госсекретарь США Марко Рубио выражал сомнение о наличии каких-либо идей по урегулировке конфликта у большинства стран Европы. Он считает, что европейские лидеры стремятся затянуть конфликт, чтобы вынудить Россию к переговорам. Но это не тот вариант, который мог бы поддерживать глава США Дональд Трамп, заключил Рубио.