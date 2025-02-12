Дания допустила крупномасштабную войну с участием России в Европе через пять лет

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На данный момент Россия не готова вести войну с несколькими странами НАТО в связи с конфликтом на Украине, однако после его завершения потенциально возникнет угроза для стран Альянса. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные военной разведки Дании.

Там утверждают, что российская сторона спустя полгода после окончания украинского конфликта сможет "вести локальную войну в стране, граничащей с Россией", спустя два года – будет представлять угрозу для некоторых или более стран НАТО Балтийского региона, спустя пять лет – будет готова к крупномасштабной войне на европейском континенте. При этом отмечается, что США не станут вмешиваться в эту войну.

Разведка Дании расценила маловероятным сценарий, при котором Россия будет вести боевые действия на Украине и еще где-либо. Данные расчеты были даны исходя из того, что Североатлантический альянс не станет увеличивать свой военный потенциал одновременно с Россией.

В Дании также полагают, что РФ не станет атаковать Гренландию или Фарерские острова, так как рассматривает их "в североамериканском контексте".

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе могут столкнуться с кризисом в области безопасности в текущем году, что якобы связано с угрозой со стороны России и безразличием избранного президента США Дональда Трампа по отношению к европейским странам.

По словам журналистов, Европе не хватает людей и техники. Также Североатлантический альянс испытывает дефицит средств ПВО, логистики, боеприпасов и аппаратуры засекреченной связи.

В феврале лидеры всех 27 стран Евросоюза поддержали необходимость увеличения расходов на оборону. Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, включая уважение национального суверенитета, территориальной целостности и границ.