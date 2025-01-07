FT: Евросоюз может столкнуться с кризисом безопасности в 2025 году

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В Евросоюзе могут столкнуться с кризисом в области безопасности в 2025 году. Это связано якобы с угрозой со стороны России и безразличием избранного президента США Дональда Трампа по отношению к Европе, пишет газета Financial Times.

Как отмечается в материале издания, советники Трампа открыто заявляют о своем желании перебросить американские военные силы и технику из Европы в Азию. При этом европейским странам не хватает людских ресурсов и техники. К примеру, подчеркивают журналисты, НАТО испытывает нехватку средств ПВО, логистики, боеприпасов и аппаратуры засекреченной связи.

Между тем власти Финляндии, Латвии и Эстонии ранее заявили о своей неготовности вести борьбу с Россией без поддержки США. Как писали СМИ, президент Финляндии Александр Стубб указал, что не представляет себе НАТО без США. На фоне этого лидеры вышеназванных стран призвали союзников увеличить расходы на оборону.

До этого бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что за последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов. Он также подчеркивал важность НАТО для Вашингтона в сфере обороны.