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Некоторые страны ЕС достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине. В список таких стран вошла Германия, пишет Financial Times со ссылкой на федеральное статистическое ведомство республики.

По данным ведомства, в Германии в 2023 году рождаемость упала до 1,35 ребенка на женщину, что ниже "сверхнизкого" порогового значения ООН в 1,4. Кроме того, ниже установленного порога опустились показатели Эстонии и Австрии. Также среди членов ЕС с аналогичной проблемой столкнулись в том числе Испания, Греция и Италия.

В свою очередь, журналисты отметили, что в качестве причин отказа от рождения детей называют инфляцию, страх потерять работу или беспокойство из-за конфликта на Украине.

Ранее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил о риске полного исчезновения Германии и Европы. Так он прокомментировал заявление экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии. По мнению Маска, Европа и, в частности, ФРГ находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости.