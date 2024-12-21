Маск заявил о риске полного исчезновения Германии и Европы

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Германия и в целом европейские страны находятся на грани исчезновения. Так американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.

По мнению Маска, Европа и, в частности, ФРГ находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости.

"Они находятся под угрозой полного исчезновения", – написал предприниматель в соцсети X.

Ранее лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала ФРГ покинуть Европейский союз. Политик обвинила ЕС в разрушении немецкой автопромышленности, предложив превратить Евросоюз в зону свободной торговли.

По данным СМИ, данная фракция вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.