Критиковавшая помощь Украине Вагенкнехт будет выдвинута на пост канцлера

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Критикующая поставки оружия на Украину немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ) выдвинет свою главу Сару Вагенкнехт официальным кандидатом в канцлеры на выборах в Бундестаг 2025 года, сообщает РИА Новости.

По словам генерального секретаря партии Кристиана Лайе, этот шаг будет предпринят во избежание "несправедливых преимуществ".

Он добавил, что в партии осознают, что у них нет реальных шансов возглавить немецкий кабмин, но они решили пойти на этот шаг из-за "инфляции кандидатов в канцлеры" и чтобы их конкуренты не получили несправедливого преимущества.

Ранее Бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Свою поддержку действующему главе правительства выразили лишь 207 депутатов из 717, еще 116 воздержались. Против высказались 394 депутата.

Это открывает путь к досрочным парламентским выборам в Германии. Председатель Бундестага Бербель Бас уже сообщила, что проинформирует президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Предполагается, что выборы могут состояться уже 23 февраля 2025 года.