Бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Шольцу

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Бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, пишет ТАСС.

Свою поддержку действующему главе правительства выразили лишь 207 депутатов из 717, еще 116 воздержались. Против высказались 394 депутата.

Это открывает путь к досрочным парламентским выборам в Германии. Председатель Бундестага Бербель Бас уже сообщила, что проинформирует президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Предполагается, что выборы могут состояться уже 23 февраля 2025 года.

По информации агентства DPA, Шольц предложил распустить Бундестаг после провала вотума доверия. Телеканал NTV сообщает, что политик уже прибыл в резиденцию президента ФРГ.

Ранее один из кандидатов на пост главы правительства Фридрих Мерц указывал, что Шольц уже находится в политической изоляции. Он подчеркнул, что никто из европейских лидеров с ним не встречается, пока сам канцлер либо сидит молча, либо читает "лекции миру".