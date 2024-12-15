15 декабря, 04:30Политика
Соперник Шольца заявил о политической изоляции немецкого канцлера
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Кандидат на пост главы правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц находится в политической изоляции. Об этом пишет DPA.
"Европейским лидерам просто больше не хочется встречаться с канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо читает лекции миру", – заявил Мерц.
Он отметил, что все важные политические мероприятия проходят без Шольца, как например переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на открытии Нотр-Дама.
Ранее Мерц заявлял, что готов поставить РФ ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, если его изберут новым канцлером ФРГ.
Если Москва, по его словам, не выполнит указания Берлина, то Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus. В ответ на эти заявления канцлер Германии Олаф Шольц указывал, что не стоит играть в русскую рулетку с безопасностью страны, издавая такие ультиматумы.