Соперник Шольца заявил о политической изоляции немецкого канцлера

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Кандидат на пост главы правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц находится в политической изоляции. Об этом пишет DPA.

"Европейским лидерам просто больше не хочется встречаться с канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо читает лекции миру", – заявил Мерц.

Он отметил, что все важные политические мероприятия проходят без Шольца, как например переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на открытии Нотр-Дама.

Ранее Мерц заявлял, что готов поставить РФ ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, если его изберут новым канцлером ФРГ.

Если Москва, по его словам, не выполнит указания Берлина, то Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus. В ответ на эти заявления канцлер Германии Олаф Шольц указывал, что не стоит играть в русскую рулетку с безопасностью страны, издавая такие ультиматумы.

