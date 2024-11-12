Медведев ответил на ультиматум кандидата в канцлеры Германии Мерца

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил в своем телеграм-канале на ультиматум кандидата в канцлеры, председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus.

Политик заявил, что в настоящее время опытные и умные лидеры Европы ушли в историю. А сейчас правят "ничтожества с завышенной самооценкой".

"А значит, плохой сценарий остается самым вероятным", – подчеркнул Медведев.

Он добавил, что "прививка" Второй мировой войны уже не действует, современные европейские политики хотят "затащить войну на свою территорию".

Ранее Мерц заявил, что в случае его избрания готов поставить России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. Такой план он назвал частью своей стратегии по укреплению безопасности в Европе и поддержке Украины. При этом Мерц также выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в случае своего избрания.