Путин выразил надежду на то, что Запад услышал его предупреждения об ударах вглубь РФ

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Владимир Путин выразил надежду на то, что на Западе услышали его сигналы по поводу разрешения на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России, а также о том, что такой шаг будет означать, что НАТО напрямую воюет с РФ.

"Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", – заявил российский лидер в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

В настоящий период министерство обороны РФ изучает варианты ответа на потенциальные дальнобойные удары по территории страны, подчеркнул российский лидер. Он также обратил внимание, что подобные атаки технически могут осуществляться только военнослужащими стран НАТО, а не Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По словам Путина, Россия должна будет регировать на эти удары "соответствующим образом". При этом, подчеркнул он, говорить о том, как именно, когда и где конкретно это будет происходить, "пока рановато".

Президент отметил, что и те атаки, которые ВСУ предпринимает в настоящее время, "делаются руками натовских офицеров".

Глава государства ранее заявлял, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркивал, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. Он также призвал не спекулировать на тему того, что должно произойти, чтобы страны Запада сняли ограничение на соответствующие атаки.