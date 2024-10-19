Байден заявил, что консенсуса по ударам дальнобойным оружием по РФ нет

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Страны Запада не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Такое заявление сделал президент США Джо Байден перед вылетом из ФРГ.

"На данный момент консенсуса по дальнобойному оружию нет", – приводит его слова ТАСС.

При этом Байден подчеркнул, что во внешней политике неприменим принцип, не предусматривающий смены позиции на том или ином этапе. Он также призвал не спекулировать на тему того, что должно произойти, чтобы страны Запада сняли ограничение на удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории России без разрешения США. Однако он указал на то, что для этого власти Киева должны использовать оружие, которое выпускают сами.

Главком ВСУ Александр Сырский уже обсудил по телефону с начальником штаба обороны Британии Тони Радакином возможность нанесения ударов по российским военным объектам "на стратегической и оперативной глубине". Этот вопрос, по его словам, прорабатывается в рамках реализации "плана победы".

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

