Глава Харьковской ВГА Ганчев: решение об ударах ВСУ вглубь России уже было принято

Фото: ТАСС/24th Mechanised Brigade/AP/Oleg Petrasiuk

Решение разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием НАТО уже принято. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Несмотря на то что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", – приводит слова Ганчева РИА Новости.

Глава Харьковской ВГА также отметил терпеливость русского народа. При этом он подчеркнул, что ответ будет быстрым, когда терпение закончится.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории России без разрешения США. Однако он указал на то, что для этого власти Киева должны использовать оружие, которое выпускают сами.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

Как, в свою очередь, предупреждал глава МИД РФ Сергей Лавров, если Запад разрешит украинским военным наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет, то ответные меры российской стороны уже будут действовать.