Пентагон: США не снимут ограничения для Киева на удары вглубь РФ

09 октября, 23:52Политика
Фото: depositphotos/icholakov01
Вашингтон не снимает ограничение на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории РФ из-за риска эскалации. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона на спецбрифинге о ситуации на Украине.
"Мы не поменяли свою позицию в этом", – приводит ее слова РИА Новости.
Она подчеркнула, что в случае, если США пересмотрят собственную политику в этом вопросе, то угроза эскалации украинского конфликта будет неизбежна.
Если Запад разрешит украинским военным наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет, то ответные меры российской стороны уже будут действовать, предупреждал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Аналогичную мысль озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отметив, что многие европейские депутаты "с легкостью весеннего ветерка" обсуждают возможность использования ВСУ ракет средней и большой дальности. Однако одна такая ракета "могла бы разбить фонтан в Брюсселе", чтобы они поняли, о чем говорят, добавил Фицо.
США не готовы объявлять о разрешении на дальние удары ВСУ вглубь РФ