Пентагон: США не снимут ограничения для Киева на удары вглубь РФ

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Вашингтон не снимает ограничение на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории РФ из-за риска эскалации. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона на спецбрифинге о ситуации на Украине.

"Мы не поменяли свою позицию в этом", – приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что в случае, если США пересмотрят собственную политику в этом вопросе, то угроза эскалации украинского конфликта будет неизбежна.

Если Запад разрешит украинским военным наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет, то ответные меры российской стороны уже будут действовать, предупреждал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Аналогичную мысль озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отметив, что многие европейские депутаты "с легкостью весеннего ветерка" обсуждают возможность использования ВСУ ракет средней и большой дальности. Однако одна такая ракета "могла бы разбить фонтан в Брюсселе", чтобы они поняли, о чем говорят, добавил Фицо.