Замглавы МИД Грушко: удары ВСУ вглубь России изменят природу конфликта

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Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России может привести к изменению природы конфликта, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Владимир Путин неоднократно выступал с предупреждениями о возможных последствиях подобного решения, напомнил дипломат. По словам Грушко, Киев не может использовать дальнобойное оружие, не прибегая при этом к помощи Запада.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары вглубь территории РФ без разрешения Вашингтона. По его словам, для этого она должна использовать оружие, которое производит самостоятельно.

При этом разрешение украинским войскам на удары вглубь России с применением дальнобойного оружия может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, предупреждал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

О реальном риске эскалации конфликта на Украине в случае такого решения сообщили и разведывательные службы США.