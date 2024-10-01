WP: разведка предупредила Байдена о реальном риске эскалации конфликта на Украине

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Разведывательные службы США предупредили президента страны Джо Байдена, что одобрение ударов ВСУ вглубь территории РФ влечет за собой реальные риски эскалации украинского конфликта. Об этом со ссылкой на неназванного представителя американских властей газета Washington Post.

"По данным осведомленного чиновника США, разведслужбы предупредили Байдена о том, что существует реальный риск эскалации. По мнению аналитиков, Владимир Путин полагает, что США и их союзники в текущем году значительно нарастили усилия по поддержке Украины", – указано в сообщении.

Отмечается, что американские спецслужбы не в первый раз предупреждают Байдена о риске применения ядерного оружия со стороны России. Так, в октябре 2022 года спецслужбы представили президенту США доклад, в котором вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине оценивалась как 50/50.

Российский президент уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что украинские войска запланировали на 2025 год операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия, несмотря на отсутствие разрешения на его использование со стороны Запада.

