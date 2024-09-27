Глава МО Британии Хили не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь РФ

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Глава Минобороны Великобритании Джон Хили ушел от ответа на вопрос, готов ли Лондон снять запрет для украинских войск на удары ракетами Storm Shadow вглубь России без поддержки этого решения со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра.

Хили заявил, что выгоду от публичных обсуждений подобных вопросов и возможностей сможет получить только один человек – Владимир Путин.

Министр также поделился, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином меры со стороны Великобритании и США для поддержки "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского и для укрепления позиций ВСУ в ближайшие месяцы.

Российский президент уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории России США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что украинские войска запланировали на 2025 год операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия, несмотря на отсутствие разрешения на его использование со стороны Запада.