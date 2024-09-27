NYT: разведка США предупредила об исходе разрешения для Киева бить вглубь России

Фото: ТАСС/Defense Ministry via ZUMA Press Wire

Разведка США предупредила американские власти, что в случае снятия ограничений по нанесению Украиной ударов вглубь России с помощью дальнобойного оружия от российской стороны может последовать силовой ответный удар. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Кроме того, американская разведка заявила, что подобные меры не помогут изменить ход боевых действий на Украине, так как новые поставки для ВСУ не обсуждались, а на данный момент украинские военнослужащие имеют крайне ограниченный запас вооружения.

При этом в материале также приводится мнение специалистов ведомства, которые предполагают, что Москва может принять меры в отношении США и союзников в случае снятия ограничений. Например, как указывает издание, Россия может нанести прямой удар по американским военным базам.

Российский президент уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что украинские войска запланировали на 2025 год операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия, несмотря на отсутствие разрешения на его использование со стороны Запада.

