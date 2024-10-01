Представитель Госдепа Миллер: Украина может бить вглубь РФ своим оружием без разрешения

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Украина может наносить удары своим оружием вглубь территории РФ без разрешения Вашингтона. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает "Радио 1".

"Украина прежде всего суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США", – отметил Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что украинская армия имеет в распоряжении множество собственных боевых комплексов. Соединенные Штаты, в свою очередь, продолжат поддерживать Киев, подытожил Миллер.

Разрешение украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, предупредил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

О реальном риске эскалации конфликта на Украине в случае такого решения заявили и разведывательные службы США.

Тем временем украинские войска запланировали на 2025 год операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия, несмотря на отсутствие разрешения на его использование со стороны Запада.

