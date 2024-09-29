Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: первыми о разрешении на удары по РФ узнают россияне

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Если Запад даст Украине разрешение на нанесение ударов вглубь территории России, первыми об этом узнают сами россияне, заявил пресс-секретарь офиса украинского президента Сергей Никифоров.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", – цитирует его "РБК-Украина".

По словам Никифорова, Владимир Зеленский уже провел переговоры с представителями всех государств, от позиции которых зависит данное решение. Он отметил, что Киев оказывает на них "огромное давление" и питает надежду на то, что "партнеры поддадутся".

При этом разрешение украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, подчеркнул накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины РФ 25 сентября. Так, агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на страну.

Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

Обновление ядерной доктрины стало предупреждением о последствиях возможного нападения на Россию, которое было направлено недружественным странам, подчеркнули в Кремле.