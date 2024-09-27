Глава МИД Британии заявил, что Украине могут разрешить удары вглубь России до зимы

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что до начала зимы Украине могут разрешить бить западными ракетами вглубь территории России, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание "Европейская правда".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым", – отметил Лэмми.

Он также подчеркнул, что во время зимнего периода западным странам необходимо показать свою "смелость и абсолютную преданность".

В свою очередь, политолог Евгений Михайлов в беседе с RT назвал обоснованными предостережения разведки США от предоставления разрешения ВСУ на удары вглубь России. Специалист считает, что Вашингтон отнесется к ним с серьезностью.

"Я думаю, Украине будут только обещать дальнобойное оружие, а на самом деле будут затягивать конфликт, чтобы как можно больше было уничтожено на поле боя украинцев, а Запад в это время будет готовиться к противодействию с Москвой и Китаем", – добавил Михайлов.

Ранее американская разведка предупредила власти США, что в случае снятия ограничений по нанесению Украиной ударов дальнобойным оружием вглубь России от российской стороны может последовать силовой ответный удар. Отмечается, что Москва может принять меры в отношении США и союзников в случае снятия ограничений. Например, как указывает издание, Россия может нанести прямой удар по американским военным базам.