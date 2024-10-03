Рютте: страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по РФ

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Страны контактной группы по Украине сосредоточатся на вопросе снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России, заявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что 12 октября президент США Джо Байден проведет встречу с союзниками, где будет поднят этот вопрос. Рютте также назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах Альянса.

"Я нахожусь здесь, чтобы Украина и все, кто на нас смотрит, понимали, что НАТО будет стоять на стороне Украины <...> В роли генсека НАТО я собираюсь продвигать эту поддержку вперед", – цитирует его РИА Новости.

Новый генсек НАТО напомнил, что Альянс и союзники оказали Украине беспрецедентную помощь. По его словам, 99% военной помощи предоставили именно страны НАТО.

Ранее Рютте уже поддержал удары западным оружием по целям на территории России. По его словам, право Украины защищать себя не останавливается на границе. При этом он подчеркнул, что не может принять это решение, его каждая страна Альянса будет принимать сама.

Более того, Рютте назвал сложной ситуацию на поле боя для киевского режима. Он объяснил, что, с одной стороны, Украина вторглась в Курскую область, но, с другой стороны, Россия достигла определенного прогресса в сражениях в 2024 году.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары своим оружием вглубь России без разрешения США. Украина, по его мнению, имеет в распоряжении много собственных боевых комплексов. Вашингтон, в свою очередь, продолжит поддерживать Киев, уточнил Миллер.