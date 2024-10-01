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Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал удары западным оружием по целям на территории России. Об этом он заявил на первой пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Право Украины защищать себя не останавливается на границе, Украина должна иметь право на это. Однако я не могу принять это решение, его каждая страна Альянса будет принимать сама", – передает его слова ТАСС.

Более того, Рютте назвал сложной ситуацию на поле боя для киевского режима. Он объяснил, что с одной стороны, Украина вторглась в Курскую область, но с другой стороны, Россия достигла определенного прогресса в сражениях в 2024 году.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары своим оружием вглубь России без разрешения США. Украина, по его мнению, имеет в распоряжении много собственных боевых комплексов. Вашингтон, в свою очередь, продолжит поддерживать Киев, уточнил Миллер.