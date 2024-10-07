Премьер Словакии Фицо ответил на призывы разрешить Украине дальнобойные удары по России

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на призывы разрешить Украине наносить дальнобойные удары по России. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Фицо отметил, что некоторые европейские депутаты "с легкостью весеннего ветерка" обсуждают возможность использования Украиной ракет средней и большой дальности.

"Образно говоря, может быть, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем говорят", – заявил Фицо.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте сказал, что страны контактной группы по Украине сосредоточатся на вопросе снятия ограничения на использование Украиной оружия Запада для нанесения ударов по российской территории. По его словам, 12 октября американский президент Джо Байден встретится с союзниками, с которыми обсудит этот вопрос.

Также Рютте назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине и пополнение запасов вооружений в странах Североатлантического альянса.